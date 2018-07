VÍDEO | «Call of Duty: Black Ops 4» estrena tràiler amb la manera Zombies

Activision continua ampliant detalls de 'Call of Duty: Black Ops 4'. En aquesta ocasió li arriba el torn al conegut manera Zombies, que estrena tràiler i presenta a l'elenc de protagonistes. Scarlett Rhodes vol resoldre la misteriosa desaparició del seu excèntric pare. Amb l'ajuda de tres lleials proscrits, haurà de lluitar contra onades de no morts i descobrir una relíquia que el seu poder és una amenaça per a tota la humanitat. Fins a la data, s'han confirmat tres escenaris: IX, Voyage of Despair i Blood of the Dead, cada un d'ells ambientat en diferents llocs.



Call Of Duty: Black Ops 4 - Zombie Rush

Segons apunten des de la desenvolupadora, també inclou el sistema de joc més personalitzable fins a la data, nous sistemes per a crear i completar desafiaments de la comunitat, així com sistemes socials dissenyats per connectar jugadors.

La modalitat reintrodueix nivells de dificultat i un tutorial de joc perquè els novells puguin conèixer els secrets de l'univers Zombi. A més, compta amb Zombie Rush, una nova manera que presenta nous reptes per als veterans, alhora que ofereix un nou ritme per als nouvinguts.



12 d'octubre, dia del llançament del Black Ops 4

'Black Ops 4' torna el 12 d'octubre amb la promesa d'oferir una experiència de combat completa, intensa i sòlida. El lliurament d'aquest any no tindrà campanya, però el suplirà amb un mode Battle Royale multitudinari anomenat Blackout amb personatges i la localització recollits dels quatre títols de la sèrie desenvolupada per Treyarch. Una cosa que no variarà és el seu vessant multijugador, que combinarà els ingredients necessaris per mantenir els seguidors més àvids de la franquícia dins del vaixell, amb Especialistes nous i recurrents, cadascun amb les seves pròpies armes, equips i estils de joc.