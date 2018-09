Així són els nous iPhone

Apple ha presentat aquest dimecres en un esdeveniment realitzat a Cupertino, Califòrnia (Estats Units) la seva nova gamma de 'smartphones' iPhone Xs, integrada pel model Max de 6,5 polzades, el seu terminal més gran fins al moment, tots dos amb el nou processador A12 Bionic de 7 nanòmetres.

Al costat de la gamma iPhone Xs, la companyia de Cupertino ha revelat al teatre Steve Jobs també el nou terminal iPhone Xr, amb una pantalla de 6,1 polzades i el mateix xip A12 Bionic amb un preu més reduït.

El CEO d'Apple Tim Cook ha presentat les dues noves sèries de terminals, on ha revelat també que la seva companyia ha aconseguit vendre 2.000 milions de dispositius propis que operen amb el sistema operatiu iOS.

iPhone Xs, el nou vaixell insígnia de la gamma de smartphones d'Apple, inclou en la seva versió estàndard una pantalla OLED Super Retina de 5,8 polzades, i ofereix una versió de 6,5 polzades que conforma el terminal més gran de panell fabricat per Apple, muntat en un cos de la mateixa mida que l'iPhone 8 Plus (5,5 polzades).

La pantalla d'iPhone Xs presenta un disseny sense marcs i amb vores arrodonides idèntic al del seu predecessor, l'iPhone X, a la qual s'afegeix la tecnologia d'alt rang dinàmic (HDR) en reproducció d'imatges i vídeos, amb un rang d'imatge un 60% més gran. La seva resolució és de 2436 x 1125, amb 2,7 milions de píxels.



Xip A12 Bionic



En el seu processador, la gamma Xs integra el nou xip dissenyat per Apple, Bionic A12, el primer de set nanòmetres de la companyia, amb 6.900 milions de transistors. Està equipat amb vuit nuclis, quatre d'ells d'alt rendiment fins a un 50% més potents i un 40% més eficients que l'anterior xip A11.

El processament gràfic A12 Bionic és fins a un 50% més eficients que el seu predecessor, i és capaç de realitzar fins a 5 bilions d'operacions per segon. El xip carrega les aplicacions fins a un 30% més ràpid, i inclou mecanismes d'aprenentatge en temps real aplicats a la càmera i els 'animoji'.

L'aprenentatge automàtic del processador està potenciat per la tecnologia Core ML que funciona fins a 9 vegades més ràpid amb un dècim de l'energia del seu predecessor. També s'adapta a la realitat augmentada mitjançant el calibratge adaptada de la càmera i l'ús de ARKit 2.

La gamma Xs manté el sistema d'identificació per reconeixement facial Face ID, introduït per Apple amb l'iPhone X, i que funciona a través de la seva càmera frontal de 7 megapíxels emplaçada al 'notch' d'una manera més ràpida, segons Apple.

La càmera posterior de la gamma iPhone Xs empra dos sensors de 12 megapíxels, un angular d'obertura f / 1.8 i un altre teleobjectiu de f / 2.4. Incorpora funcions de processament neuronal, amb les que és capaç de realitzar fins a un bilió d'operacions per cada fotografia que pren.

iPhone Xs incorpora en el seu càmera la tecnologia Smart HDR, amb la qual pren quatre imatges al mateix temps per ressaltar característiques com el moviment i el detall de les ombres. Introdueix també un efecte 'bokeh' en la manera retrat que a la galeria ha inclòs un nou editor de profunditat que permet modificar imatges preses entre f / 16 i f / 1.4, i els seus sensors funcionen dues vegades més ràpid en els vídeos.

Apple no ha detallat la bateria dels nous iPhone Xs, però ha explicat que proporcionen 30 minuts més d'autonomia al dia que iPhone X en el model Xs estàndard, i una hora i 30 minuts diaris més en el cas de Xs Max.

Així mateix, Apple ha dotat a iPhone Xs de protecció contra aigua i pols mitjançant la certificació IP68, que suporta esquitxades i immersions. La companyia també assegura haver utilitzat "el vidre més resistent emprat mai en un 'smartphone'" per al seu disseny.

Quant a la resta d'especificacions, destaquen la inclusió targeta SIM dual; connectivitat LTE a 1 Gigabit; noves aplicacions en la nova versió del seu sistema operatiu, IOS 12, com Homecourt i videojocs arcade de realitat augmentada; i l'ús de material reciclat a la placa lògica del telèfon i en el 32% del vidre intern.

Els nous iPhone Xs estan disponibles en versions en color gris espacial, plata i or tant en la versió estàndard com en la Xs Max, amb tres configuracions diferents d'emmagatzematge: 64, 256 i 512 gigabytes, aquest últim el de major capacitat fins al moment entre els iPhone.

Apple ha anunciat la seva disponibilitat en prevenda a partir de divendres 14 de setembre, i el posarà a la venda el 21 de setembre per 1.159 i 1.259 euros a Espanya per a les configuracions bàsiques de iPhobne Xs i Xs Max, respectivament.



El successor de l'iPhone 8



Apple ha presentat durant la seva esdeveniment un tercer model de terminal, l'iPhone Xr, que inclou una pantalla de 6,1 polzades i resulta una versió més econòmica que succeeix a l'iPhone 8 Plus, presentat fa un any.

El nou iPhone Xr presenta un disseny en alumini 7000 amb sis capes i pantalla Liquid Retina LCD de resolució que també s'instal·la sense marcs i amb 'notch'. La seva pantalla proporciona un sistema de desbloqueig hàptic que reemplaça el botó d'inici en donar un toc i que activa la càmera fent pressió sobre el panell.

Apple manté el processador A12 Bionic amb funcions d'aprenentatge automàtic i el desbloqueig per reconeixement facial Face ID mitjançant infrarojos True Depth. Com més gran particularitat, inclou en iPhone Xr una càmera posterior amb un sol sensor de 12 megapíxels amb obertura angular de f / 1.8 amb suport per a vídeo Smart HDR.

El model iPhone Xr es vendrà en cinc colors: negre, blanc, groc, coral i blau, i en configuracions de memòria de 64, 128 i 256GB. Sortirà a la venda per un preu de 859 euros a Espanya, amb reserva des del 19 d'octubre i a la venda des del 26 d'octubre.