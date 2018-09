Per què poden explotar els ordinadors, mòbils i tablets?

L'incendi d'una tablet amb teclat aquest dilluns al metro de Madrid ha causat escenes de pànic i ha obligat a desallotjar el vagó, interrompre la circulació a la línia 9 i atendre nou persones per crisis d'ansietat i tres més per inhalació de fum, encara que de forma lleu.

L'aparell pertanyia a una estudiant universitària que anava a classe, però la densa fumera que ha començat a desprendre's ha portat a diversos passatgers a accionar la palanca d'emergències.

El fet que l'incendi ocorregués al metro n'ha amplificat les conseqüències, però aquest tipus de successos no són nous. El passat mes de juliol, un mòbil va cremar a l'interior d'un avió encara a terra a Barcelona i va obligar a evacuar els passatgers.

Les tablets, així com els mòbils i els ordinadors portàtils, usen bateries de liti que, sota certes condicions, poden arribar-se a reescalfar, incendiar-se o explotar. Tot i això, les explosions d'aquestes bateries són molt cridaneres però "anecdòtiques" en comparació amb el nombre d'aquests dispositius en el mercat.

Així ho ha explicat a Efe l'investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) Ricardo Jiménez, qui opina que la tecnologia que incorporen aquest tipus de bateries és "molt segura" i la seva probabilitat de deflagració és "molt escassa".

Les bateries de liti porten mitja dècada en el mercat, són usades allà on cal tenir "molta potència i es té poc espai". Per això, a més dels dispositius intel·ligents, també l'incorporen des de bicicletes i monopatins elèctrics a un trepant sense fils.

La seva explosió es produeix quan hi ha algun error de fabricació o s'ha generat per un cop. Això fa que l'energia no circuli adequadament i es generi un punt calent en el qual s'acumula l'energia i que és el que la perfora i genera la deflagració, que habitualment "es tracta d'una explosió suau" i mai "violentament com una olla a pressió ", apunta.

Quan es produeixen aquest tipus d'incidents, el que es crema és tot el material plàstic del dispositiu, que genera mala olor. Tot i que la tecnologia d'aquesta bateries "és molt segura" i totes les bateries es proven abans de comercialitzar-se, aquest tipus d'incidents han començat a aparèixer per portar "al límit" els dispositius.

"Si tens 200.000 ampers en un metre quadrat, estàs apretant molt la tecnologia i tot té els seus límits" explica el científic sobre la dinàmica del sector, que des de fa anys tendeix a reduir l'espai i augmentar les prestacions.