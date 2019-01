Whatsapp caigut; l'app deixa de funcionar

Whatsapp ha caigut. L'app de missatgeria instantània experimenta aquesta tarda, des d'entorn les 7 de la tarda, no funciona correctament i els seus usuaris no poden ni rebre ni enviar missatges. Durant uns 40 minuts, i de forma esporàdica, alguna de les comunicacions ha funcionat, però el problema no ha estat resolt completament fins a 3/4 de 8.

Molts usuaris han piulat a Twitter demanant si l'error només els afectava a ells o era un error global i el terme Whatsapp s'ha convertit en trending topic.