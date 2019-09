La Policia alerta d'una estafa de falsos tècnics de Microsoft per bloquejar el teu ordinador

El sistema operatiu de Microsoft és el més habitual en els ordinadors personals. Per això, són molts els usuaris que, d'entrada, no sospiten si reben una trucada d'un servei tècnic de la multinacional. Però cal estar alerta, es pot tractar d'una estafa. Si et truca un suposat tècnic de Microsoft per un problema informàtic i et demana que facilitis les teves dades, no piquis! Ho adverteixen els Mossos d'Esquadra, que han detectat aquest frau en diverses ocasions.

Com funciona?

Rebeu una trucada o un missatge -de text o per correu electrònic- d'algú que simula ser del servei de suport tècnic de Microsoft o d'una empresa de seguretat informàtica.

Intenten enganyar-vos i fer-vos creure que solucionaran el vostre problema si seguiu les indicacions que us donen.

Us pot aparèixer al navegador web un avís del sistema o una altra finestra emergent.

Us donen un número de telèfon perquè contacteu amb el fals servei tècnic de Microsoft, el qual us solucionarà el problema; si és possible, intentaran aconseguir el vostre telèfon per contactar directament.

També us poden indicar que visiteu una pàgina web en concret, us fan introduir dades, un codi que us proporcionen o us demanen que descarregueu algun arxiu o programa.

Es pot donar el cas que aconsegueixin accedir en remot al vostre PC i aleshores instal·len un programa espia (spyware) o qualsevol altre tipus de programari maliciós.

També us poden demanar que pagueu pel suport tècnic i que faciliteu les vostres dades bancàries o la targeta de crèdit.

L'objectiu final és aconseguir, mitjançant l'estafa, diners de les víctimes; o accés a la informació que hi ha dins de l'ordinador, com ara documents, fotografies, o les contrasenyes que hi tenim emmaguetzemades.

Com detectar el frau?



Hi ha diversos indicadors que ens poden ajudar a identificar un frau:



Us sol·liciten les claus i altres dades d'accés al vostre ordinador.

Sovint us donen excusa relacionada amb problemes tècnics o de seguretat i us demanen que faciliteu les vostres dades.

Us indiquen que heu de fer un pagament per resoldre el problema.

Sol·liciten que realitzeu alguna acció amb urgència.

Penseu que moltes empreses no es posen en contacte amb les persones usuàries excepte en el cas que aquestes ho hagin sol·licitat.

El web de Microsoft informa que els missatges d'error i d'avís de Microsoft no inclouen mai números de telèfon.

Recomanacions