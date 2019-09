7 funcions de Whatsapp que potser no coneixies

Whatsapp és l'app més descarregada per 'smartphones'

WhatsApp és una de les aplicacions que més utilitzem en el nostre dia a dia. Per això no està de més que sapiguem com treure-li el màxim partit.

Encara que la majoria de persones utilitzin fonamentalment WhatsApp per a enviar missatges, fotos, vídeos i àudios, són moltes més les funcionalitats que ens ofereix aquesta aplicació.

Amagar l'hora de l'última connexió i saber com gestionar la nostra privacitat, utilitzar la negreta en els nostres missatges o enviar un mateix missatge a molts contactes sense haver de crear un grup, són algunes de les funcions que ens permet aquest servei de missatgeria instantània. En aquestes línies t'expliquem alguns trucs que potser no coneixies.

Difondre un missatge a moltes persones sense haver de crear un grup

Aquesta funcionalitat està disponible a través del botó 'Difusió', que ens permet enviar un mateix missatge a diferents persones sense haver de crear un grup ni copiar i enganxar.

A Android, hem de punxar, en el menú principal de la 'app', sobre els tres punts verticals i prémer 'Nova Difusió'. En canvi, a iOS, en el mateix menú, hi ha un botó clar que posa llistes de difusió. N'hi ha prou que afegim els contactes als quals volem que els arribi el missatge.



Crear un accés directe als xats

Si parlem molt amb una determinada persona o grup, podem crear un accés directe en la pantalla del nostre mòbil per a poder accedir a aquestes converses de forma directa, sense haver d'obrir l'aplicació, buscar el xat i obrir-lo. Per a crear un xat directe, has d'anar a la conversa en qüestió i prémer sobre els tres punts verticals de dalt a la dreta. En el desplegable prem a 'Més' > 'Crear accés directe' i ja el tindràs fet.



Amagar l'hora de l'última connexió

Per a això haurem d'accedir a 'Configuració' i prémer sobre 'Compte' i a continuació a 'Privacitat'. En el menú podrem triar si desitgem que aquesta dada pugui ser consultat per qualsevol persona, només pels nostres contactes o bé ningún.



Gestionar la nostra privacitat

En el mateix apartat de 'Privacitat' del punt anterior, també podrem modificar altres paràmetres útils. Per exemple, qui pot consultar la nostra foto de perfil, la informació del nostre compte (el nostre nom, entre altres dades) o bé la nostra ubicació. També podrem gestionar des de Configuració/Compte/Privacitat tot el referent a les confirmacions de lectura.



Destacar missatges importants

Sovint passa que algú ens comenta una cosa important i amb el temps ens oblidem del que era. Comença llavors el procés de buscar i rebuscar en el xat fins a trobar la informació. Per a estalviar-nos aquest farragós procés, podem destacar el missatge.

N'hi ha prou amb mantenir premut sobre el missatge que volem destacar per a seleccionar-lo. Tant en iOS com Android hem de buscar una estrella per a guardar-ho: a iOS, està en el requadre negre que surt després de mantenir premut el missatge; a Android, l'estrella se situa en la part de dalt del xat.

Una vegada guardat el text, si volem llegir-lo, haurem d'anar al xat de la persona o grup en qüestió, prémer sobre el seu nom/número de telèfon per a accedir a la seva informació de contacte i seleccionar Missatges destacats.



Canviar el nostre número de telèfon

Des del menú de Configuració/Compte també podem modificar el nostre número de telèfon associat a WhatsApp. En aquest apartat, podrem configurar el servei amb el número que desitgem.



Utilitzar negretes, cursives i el ratllat en les nostres converses

Per a aplicar aquestes funcionalitats és necessari recórrer a l'ús de símbols. Així, si el que volem és escriure en negreta, haurem de posar un asterisc () abans i després del text que volguem destacar.

En el cas de la cursiva, cal posar el text entre guions baixos (_), mentre que per al ratllat cal recórrer a les virgulillas (~). Si volem utilitzar dues opcions en un mateix text, llavors caldrà combinar els símbols (per exemple _bon dia_* per a posar-lo en negreta i cursiva).