Aquests són els mòbils que deixaran de tenir WhatsApp el 2020

WhatsApp segueix sent l'aplicació de missatgeria més popular del món i, encara que no és hegemònica en tots els països del planeta, a Espanya és l'aplicació més utilitzada.

No obstant això, Facebook, propietària de l'app, no assegura el seu funcionament etern en tots els smartphones. Cada any, diferents models es queden sense la possibilitat de seguir utilitzant aquesta eina, tot i que es tracta d'exemplars que la firma considera ja obsolets per a un bon acompliment del servei.

El 2020, li arribarà el torn a diferents models, en dues dates diferents:

-1 de gener. WhatsApp deixarà de funcionar en els Windows Phone, el sistema que la seva pròpia creadora, Microsoft, ja ha deixat de costat.

-1 de febrer, l'aplicació cessarà el seu servei en altres models:



Els mòbils Android amb versions anteriors a 4.0.3, és a dir, 2.3.7 i anteriors.

Els smartphones iOS anteriors a anteriors a iOS 9, és a dir, mòbils iOS 8 i anteriors.

Si tenim dubtes de si el nostre mòbil està entre ells, podem comprovar-ho de la següent manera:

A Android cal accedir a 'Ajustos', anar a l'opció 'Sobre el telèfon' o similar, i buscar aquí la informació sobre la versió d'Android instal·lada.

Per a la mateixa consulta a iOS hem de mirar 'Ajustos', 'general' i 'Seleccionar Informació'.