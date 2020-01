Aquesta és la millor app de Google per alliberar memòria al teu mòbil

Tenir espai suficient a la memòria del mòbil és indispensable per al correcte funcionament de l'aparell, però també per decidir, per exemple, quantes aplicacions instal·lem als nostres smartphones.

A través de les targetes, podem ampliar la memòria per emmagatzemar arxius com fotos o vídeos, però en el cas de les apps, la qüestió és diferent. En triar entre un model o un altre de mòbil, la memòria és un dels grans elements que hem de tenir en compte, recordant, a més, que el sistema operatiu n'ocuparà una bona part.

Però de vegades un preu més baix pot orientar-nos a triar un model amb una memòria menor. Això, el fet que moltes apps ocupin cada vegada un espai més gran i la necessitat creixent d'un major nombre d''aplicacions al telèfon, fa que ens quedem sense memòria.

En els casos en què tinguem l'espai just, és recomanable reservar una mica de memòria per a una app que s'encarregui precisament d'alliberar-lo, eliminant arxius que no són imprescindibles. Per a aquesta missió, Google compta amb una app no ??gaire coneguda, anomenada Files, que ens servirà en Android.

Files, que es pot descarregar gratis a Google Play, ens permet gestionar els nostres arxius i eliminar els innecessaris.

Diverses pantalles de Files, de Google



L'app assenyala de forma preferent els més prescindibles, en general els arxius temporals d'apps que hem fet servir anteriorment. Abans d'eliminar-los, podem visualitzar-los en l'opció 'Arxius escombraries'.



Descàrregues



Si les descàrregues s'allotgen igualment al nostre telèfon i no en una targeta de memòria, també podrem gestionar des de Files quines salvem i quines esborrem per mantenir un marge de memòria lliure a l'aparell. Les podem veure a la secció 'Descàrregues' dins d''Explorar'.



Arxius duplicats



També podem alliberar espai carregant-nos els arxius duplicats. En aquests casos, l'app s'encarrega d'identificar els que guarda el telèfon. A més, assenyala quina còpia és la destacada perquè puguem esborrar la secundària, el que caldrà fer de forma manual.



Arxius de WhatsApp



Una de les aplicacions que més utilitzem i que més documents i pes pot acabar emmagatzemant al nostre mòbil és WhatsApp, especialment en el cas dels vídeos. Files mostra aquests arxius, però serà decisió de l'usuari quins s'eliminen. És important saber que els arxius que esborrem aquí es deixaran de veure també als xats dels que provinguin.



Eliminar apps



Files tampoc s'oblida d'una de les maneres més expeditives però més efectives per alliberar espai: desinstal·lar apps. Aquesta opció requereix el permís per obtenir les dades d'ús d'aplicacions. La funcionalitat d'assenyalar les que menys ús tenen, una dada que no necessàriament identifica les més prescindibles.

En aquest cas, també serà l'usuari el que decideixi quines aplicacions desapareixeran del seu mòbil.



Neteja manual



Files funciona també com un explorador d'arxius, el que ens permetrà rastrejar al mòbil i triar manualment quins arxius volem esborrar. Aquí haurem de tenir especialment cura en no carregar-nos arxius imprescindibles per a les funcionalitats de les apps o qualsevol altre del qual no estiguem segurs, ja que Files no disposa d'una paperera de reciclatge que ens permeti revertir l'operació.