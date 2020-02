Com configurar un telèfon mòbil perquè ens salvi la vida en situacions de risc

Els 'smartphones' poden tenir molts avantatges en la societat i, entre altres coses, si els configurem de la manera adequada poden fins i tot salvar-nos la vida.

Quan una persona es troba en un incendi, un accident de cotxe o una inundació, els telèfons mòbils ens permeten contactar ràpidament amb els equips d'emergència.Els telèfons intel·ligents són "l'eina més fàcil i ràpida per donar avisos d'emergència quan ens trobem en situacions de perill", segons ha indicat Librephonía.com en un comunicat remès a Europa Press.No obstant això, aquestes funcions que ens permeten avisar els equips d'emergència no es configuren de la mateixa manera a tots els 'smartphones'.

Els usuaris amb dispositius de la companyia sudcoreana Samsung han de prémer tres vegades el botó d'encendre per enviar un missatge SOS, però abans han d'activar aquesta funció.Per a això, els usuaris han d'obrir el panell de 'Configuració' i seleccionar 'Opcions avançades'. Un cop dins hauran de prémer 'Enviar missatges SOS' i després afegir un destinatari de confiança.

Quant als telèfons de la marca Xiaomi amb el sistema operatiu MIUI 10 o superior, aquesta funció pot activar-se en la secció 'Configuració', on l'usuari ha de seleccionar 'SOS d'emergència'.D'aquesta manera, els usuaris podran activar el missatge SOS prement cinc vegades el botó d'encendre. A més, la marca xinesa permet seleccionar fins a tres contactes d'emergència.

Els que comptin amb dispositius de la companyia xinesa Huawei amb el sistema operatiu EMUI 9.0 o superior també poden activar la funció prement cinc vegades el botó d'encendre.Per configurar-ho, l'usuari ha d'entrar a l'apartat 'Configuració', on trobaran la secció de 'Seguretat i privadesa'. Després hauran de seleccionar 'Emergència SOS', triar els contactes d'emergència i marcar la casella 'També enviar missatges SOS'.

Per la seva banda, aquesta funció en els iPhone s'executa de manera diferent a la dels dispositius Android, perquè primer es posa en contacte amb els equips d'emergència locals i, un cop finalitzada la trucada, envia un missatge als contactes que triï l'usuari.

A més, en aquests missatges s'inclou la ubicació actual de la persona i, si es desplaça, el contacte d'emergència rebrà actualitzacions amb la nova ubicació.

Els usuaris d'iPhone han de fer servir l'aplicació 'Salut' d'Apple per triar els seus contactes d'emergència. Dins d'aquesta 'app' hauran de seleccionar l'apartat 'Dades mèdiques' i després prémer 'Editar' per accedir a 'Contactes d'emergència'.Un cop dins els usuaris hauran de seleccionar el símbol '+' per seleccionar els contactes als quals s'enviaran els avisos d'emergència.

Per activar els avisos en els iPhone 8 o superiors, l'usuari haurà de prémer el botó d'encès i un dels de volum. Després apareixerà en la pantalla "Emergència SOS" i haurà de passar el dit cap a la dreta.

En el cas dels iPhone 7 o anteriors, l'usuari pot prémer el botó lateral o cinc vegades el botó per pujar el volum. També haurà de passar el dit cap a la dreta quan aparegui el missatge "Emergència SOS".Aquells usuaris els telèfons dels quals no comptin amb aquestes funcions podran fer servir altres aplicacions, com AlertCops. Aquesta 'app' està desenvolupada pel Ministeri de l'Interior i permet fer una trucada o escriure per un xat a les autoritats. Així mateix, es poden enviar fotografies, vídeos i la ubicació.