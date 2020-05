Quan els adults descobreixen que TikTok també és divertit

Des de l'inici del confinament fins avui, TikTok ha escalat vuit posicions en el rànquing d'aplicacions gratuïtes més baixades per a iPhone a l'Estat espanyol. La quarantena l'ha impulsat a situar-se com la aplicació d'entreteniment gratuïta més descarregada per a iOs a l'Estat, segons Sensor Tower. «L'ús d'aquesta aplicació ha augmentat perquè el confinament ha fet que molta gent busqui noves maneres d'entretenir-se i perquè ens ha regalat moltes hores de convivència intergeneracional que han provocat que molts adults descobrissin TikTok gràcies als fills», afirma Ferran Lalueza, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC.

Els reptes #ohnanachallenge i #PlankChallenge, entre molts altres, també hi han ajudat. «Els challenges (reptes) que s'han llançat des de la plataforma durant aquest temps han estat una peça clau d'entreteniment i han animat segments de població que no s'hi havien atrevit fins ara», afegeix la directora del màster universitari de Social Media: Gestió i Estratègia de la UOC, Silvia Martínez.

També s'han sumat a aquesta moda moltes cares conegudes, com ara Paz Padilla, Cristina Pedroche, Dani Martín, Sergio Ramos o Paco León, que superen de llarg l'edat mitjana dels usuaris de TikTok (de 14 a 25 anys). «Els famosos amb presència a TikTok no són res més que la punta de llança d'aquest desembarcament adult. A les xarxes socials són els adolescents els que marquen tendència i després els adults s'hi sumen perquè volen estar a la moda o fer veure que ho estan», adverteix Lalueza.



Adults que triomfen a TikTok, benvinguts boomers

Sembla que a TikTok cada cop hi ha més gent de fora de la generació Z. Es tracta d'una xarxa que no sempre ha donat la benvinguda a les persones més grans de cinquanta anys, els anomenats boomers. De fet, el 2019, el mem «Ok, boomer» es va fer famós a TikTok entre els més joves perquè es burlava de les actituds antiquades, negatives o condescendents dels baby boomers (les persones nascudes entre el 1945 i el 1965). «Encara que l'expressió "Ok, boomer" es relacioni amb un perfil d'edat, el que connota és un estil de vida, un pensament o una cultura que es consideren antiquats», afirma Martínez. A més, afegeix que «encara que l'usuari dominant de TikTok correspongui a un perfil jove, això no implica que altres usuaris que entenen el funcionament d'aquesta plataforma i que s'han adaptat al seu format i estil no en puguin treure profit per comunicar-se i connectar amb un "públic jove", tot i la diferència d'edat».

A TikTok hi ha adults que s'han convertit en veritables influencers. Això demostra que també hi tenen cabuda els més grans. Segons TikTok Espanya, un dels usuaris boomers de TikTok que té més seguidors del país és @conbuenhumor. En aquest compte, la Rosa i el seu net fan vídeos còmics i han aconseguit 4,3 milions de seguidors.

Un altre exemple és Robbie V. (@letsspeakenglish), que té un milió de seguidors i penja vídeos curts resolent dubtes i donant consells d'anglès. També destaca Carlos Maxi, professor de matemàtiques de setanta anys, que amb el nom @aprende.mates ja té gairebé 140.000 seguidors i que, tot i que va arribar a TikTok fa pocs mesos, s'ha convertit en el compte educatiu de parla hispana amb més seguidors. «Ofereixen contingut impactant, diferent, positiu, divertit o útil, que es pot consumir en poc temps. El component visual també és clau: encaixen en la filosofia de l'aplicació i fer això és molt difícil si s'ha de forçar», assenyala Martínez.

Aconseguir treure's l'etiqueta de boomer és una qüestió d'autenticitat i naturalitat. «Triomfen perquè són frescos, espontanis, autèntics i, sobretot, perquè no pretenen alliçonar les noves generacions», afirma Lalueza.