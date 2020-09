Els serveis de missatgeria instantània seran regulats per primera vegada a Espanya. El Govern obligarà aplicacions com Whatsapp o Telegram a pagar la taxa d'operadors que, en l'actualitat, paguen les companyies telefòniques, segons ha informat el secretari d'Estat de Telecomunicacions, Roberto Sánchez.

Un canvi que forma part de l'Avantprojecte de Llei General de Telecomunicacions, que sotmet aquest divendres a consulta pública, en el qual es cataloga com a operadors de telecomunicacions a aquelles companyies que ofereixen comunicacions sense numeració, és a dir, els noves plataformes de comunicacions a través d'Internet. Les companyies tradicionals es queixen de les diferències reguladores a les quals estan sotmeses respecte als nous actors sorgits en la xarxa. La inclusió de la missatgeria instantània en aquest impost tracta d'avançar cap a una regulació cada vegada més igualitària.

"Les empreses amb uns ingressos (pel servei de telecomunicacions) superiors al milió d'euros hauran de pagar un euro per cada mil euros que guanyin. És a dir, si facturen un milió d'euros, la taxa serà de mil euros", ha explicat Roberto Sánchez en una trobada informativa. En el cas de Whatsapp, propietat de Facebook, aquesta taxa es calcularia sobre la base dels ingressos per missatgeria, no per una altra mena de servei.

Per a procedir a aquest càlcul, la llei obliga aquestes empreses a ser incloses en el registre d'operadors de telecomunicacions en el qual en l'actualitat es troben les empreses telefòniques tradicionals com Telefónica, Vodafone o Orange, entre altres, que ja paguen aquest impost. "Després de registrar-se en el registre hauran de presentar anualment una declaració d'ingressos del seu negoci de telecomunicacions i, si superen el milió d'euros, se li aplicarà aquesta taxa", va exposar Sánchez.

La nova norma, que estarà en audiència pública fins al pròxim 13 d'octubre, transposa la Directiva Comunitària de Telecomunicacions i preveu ser enviada al Congrés a principis de l'any que ve per a la seva aprovació definitiva en el segon trimestre de 2021.