Un grup de hackers ataca grans empreses amb 'ransomware' per donar a organitzacions benèfiques

Un grup de pirates informàtics ha donat a organitzacions benèfiques els diners que prèviament havia robat a empreses mitjançant atacs de tipus 'ransomware', amb l'objectiu de "fer del món un lloc millor".

A través d'una publicació en el web fosc, el grup de hackers Darkside ha publicat els rebuts de 10.000 dòlars (prop de 8.500 euros) en donacions de bitcoin a dues organitzacions benèfiques.

En concret, les donacions s'han destinat a Children International, que dona suport a infants, famílies i comunitats a Àfrica, Àsia i Amèrica; i The Water Project, que treballa per millorar l'accés d'aigua potable a l'Àfrica subsahariana.

Children International ha assenyalat que no es quedarà amb els diners. "Si la donació està vinculada a un pirata informàtic, no tenim cap intenció de quedar-nos-la", ha afirmat un portaveu de l'organització a la cadena britànica BBC.

El grup ha assegurat que els atacs només van adreçats a grans empreses i que conserven com a ostatge els seus sistemes de TU fins que paguin un rescat. "Creiem que és just que una part dels diners de les empreses es destini a la caritat", ha indicat el grup.

"No ens importa que considerin la nostra feina mal feta, ens complau saber que ajudem a canviar la vida a algú", ha afegit. Asseguren que el seu objectiu és "fer del món un lloc millor".

Per fer les donacions, els hackers han fet servir un servei anomenat The Giving Block, que utilitzen 67 organitzacions sense ànim de lucre, com Save The Children, Rainforest Foundation i She's The First.

La companyia ha assegurat a la cadena BBC que no sabia que les donacions s'havien dut a terme per ciberdelinqüència i ha subratllat que treballa per determinar si els fons realment es van robar. "Si resulta que aquestes donacions es van fer amb fons robats, per descomptat, els retornarem al propietari legítim", ha assegurat.