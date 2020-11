Aquests són els 5 millors smartphones per menys de 200 euros

Davant d'un mercat saturat de telèfons mòbils, en què s'ha de fixar el comprador? Quins són els millors smartphones relació qualitat-preu? Tots aquests dubtes es resolen en aquest vídeo.



Redmi Note 9s

El primer, un xiaomi, els reis xinesos de la telefonia econòmica a bon preu. El Redmi Note 9s amb una bateria de 5000mah que us proporcionarà hores per utilitzar tota classe d'apps. Amb una pantalla gran de gairebé 7 polzades, càmara quàdruple amb diferents òptiques, processador de gamma mitjana-alta, 4Gb de RAM i 64 de memòria.

Preu: 179,90€.



Realme i6

Una marca que recentment ha arribat per trencar el mercat amb les grans característiques que ofereix i a un preu molt llaminer, és Realme. El Realme i6 arriba amb 4GB de RAM, 128gb de memòria, processador de gamma mitjana i pantalla de 6,5 polzades. El punt més fluix?, si sou uns grans amants de la fotografia, aquí justeja una mica. Però per altra banda, l'autonomia està a l'altura d'una gamma alta. Una marca que se li ha de donar una oportunitat perquè els resultats l'avalen per si sola.

Preu: 150€

Nokia 1.3

Un Nokia com els d'abans, amb totes les necessitats bàsiques cobertes com són trucar, enviar missatges o connectar-se a Internet amb aquest telèfon intel·ligent estaran cobertes. El Nokia 1.3 té una pantalla de 5,7 polzades, bateria de 3000 Mah i doble càmera, amb un processador molt bàsic, però que satisfarà als qui busquen un dispositiu senzill i econòmic.

Preu: 99€



Samsung A21s

És el torn del gegant coreà i tot un referent! En aquest cas el Samsung A21s, amb un disseny elegant, quatre càmeres, bateria amb càrrega ràpida, processador de 8 nuclis, 4gb de ram i 64gb de memòria. Un smartphone que està molt per sobre del preu que demana. Un tot terreny amb el qual podràs gravar i fer fotos en alta qualitat, descarregar arxius ben ràpids i jugar a videojocs sense problema.

Preu 189€



Samsung A30s

La llista es tanca amb l'altre dispositiu coreà que s'endú el títol de TOP. És el Samsung A30s, amb una gran pantalla de 6,5 polzades, 3gb de ram i 64gb de memòria. Quàdruple càmera, processador de gamma mitjana amb 4 nuclis i una bateria estàndard. Què el diferencia de l'anterior? Les característiques tècniques estan un nivell per sota. Si sou exigents us heu de quedar l'A21s i si no us importa la velocitat ni tampoc una gran càmera trobareu aquest model més bàsic i econòmic.

Preu: 129€