El servei de "streaming" Netflix està estudiant actualment anar més enllà de les pel·lícules i les sèries i planeja expandir-se amb la creació d'un servei de videojocs descarregables, com avancen mitjans internacionals.

Durant les últimes setmanes, Netflix ha estat en contacte amb diferents executius veterans de la indústria del videojoc amb la intenció que supervisin els seus esforços en aquest sector, tal com va informar The Information.

La companyia d'entreteniment buscaria així expandir la seva oferta de continguts audiovisuals amb el llançament d'un paquet de videojocs descarregables, com ja han informat les fonts d'Axios.

Segons aquesta informació, el servei en què treballa Netflix seria similar a la plataforma de "streaming" de videojocs Apple Arcade, encara que en menor dimensió. Apple Arcade es va llançar el setembre de 2019 i recentment ha superat els 180 videojocs en el seu catàleg.

El servei de Netflix apunta a estar integrat per una mescla de videojocs produïts directament per la plataforma de streaming i altres títols de tercers procedents d'acords amb altres estudis.

Ara per ara, els plans per l'arribada del nou producte són llunyans, i podria llançar-se el 2022, encara que no són definitius. Netflix també estudia maneres de permetre el joc en "streaming" o directament des del televisor.