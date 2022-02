Una de les aplicacions que no falten en el dia a dia dels catalans en els telèfons mòbils, la plataforma de missatgeria instantània WhatsApp, deixarà de funcionar en una sèrie de dispositius.

En concret, seguint la política d'actualització de la xarxa impulsada per Facebook, seran els telèfons que utilitzin un sistema operatiu Android en la versió 4.0.4 o anteriors els que es veuran afectats per aquest moviment.

En concret, els telèfons afectats seran els següents:

Galaxy Trend II

Galaxy SII

Galaxy S3 mini

Galaxy Xcover 2

Galaxy Core

Galaxy Ace 2

Lucid 2

Optimus F7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus F5

Optimus L5

Best L5 II

Optimus L5 Dual

Best L3 II

Optimus L7

Optimus L7 II Dual

Best L7 II

Optimus F6, Enact

Optimus L4 II Dual

Optimus F3

Best L4 II

Best L2 II

Optimus Nitro HD

Optimus 4X HD

Optimus F3Q

ZTE V956

Grand X Quad V987

Grand Memo

Xperia Miro

Xperia Neo L

Xperia Arc S

Alcatel

Ascend G740

Ascend Mate

Ascend D Quad XL

Ascend D1 Quad XL

Ascend P1 S

Ascend D2

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Caterpillar Cat B15

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Lenovo A820

UMi X2

Run F1

THL W8

El cessament del servei té repercussió, per tant, a telèfons mòbils amb uns quants anys d'antiguitat (la majoria van ser comercialitzats en 2012 o 2013), però que encara romanen en les butxaques d'un bon nombre d'usuaris. Els telèfons que no es veuran afectats seran, com a resultat, els que tinguin Android en versió 4.1 o posterior, així com els d'altres sistemes operatius.

Si desitges comprovar quina és la versió del teu mòbil Android, pots fer-ho en la funció 'Configuració' del teu telèfon intel·ligent, observant a més si existeix possibilitat d'actualització d'aquesta.