El videojoc de la pel·lícula 'Malnazidos' està disponible des d'aquest divendres per a PS4 i PS5. El joc de Mediaset Games, que es basa en el film on apareix al manresà Miki Esparbé, costa 19,99 euros i també està disponible a la plataforma PC Steam. Ha vist la llum el mateix dia en què s'ha estrenat la producció al cinema.

La cinta narra la història d'un grup de combatents de la Guerra Civil Espanyola de bàndols contraris que hauran d'aliar-se per fer front a un adversari comú: els zombis. Aquest videojoc ha estat desenvolupat per Gammera Nest (Nubla) en col·laboració amb rBorn Games (The Five Covens) i permet al jugador submergir-se en les aventures del protagonista Jan Lozano.

Els jugadors poden escollir el seu personatge favorit i superar els nivells obrint-se pas a través de boscos, pobles abandonats i fosques masmorres per descobrir qui hi ha darrere la plaga que assola el front nord. El director de l'estudi Gammera Nest, Daniel Sánchez, ha explicat a través d'un comunicat que "adaptar a un videojoc una pel·lícula plena d'acció ha estat un repte molt divertit". "Hem intentat impregnar els tocs d'humor i l'estil del còmic al joc", ha detallat tot afegint que espera que els "jugadors gaudeixin tant com veient la pel·lícula".

La pel·lícula d'acció i aventures amb què es basa el videojoc està escrita per Jaime Marqués Olarreaga, Alberto Fernández Arregui i Cristian Conti a partir de la novel·la 'Noche de Difuntos del 38' de Manuel Martín Ferreras.