Queda molt poc perquè comenci la temporada d’estiu, quan un bon nombre de ciutadans busquen per internet allotjaments per allotjar-se durant aquestes jornades de descans. Durant el primer trimestre d’aquest 2022, el lloguer d’espais per allotjar-se s’ha incrementat considerablement respecte als anys anteriors, i supera fins i tot els nivells del 2019. Per això, davant l’augment previsible de peticions, la Policia Nacional, Airbnb i Confianza Online han alertat davant possibles estafes i aconsellen com evitar-les.

Alguns dels senyals i consells per evitar estafes en reservar les vacances d’estiu són: Compte amb els missatges amb enllaços sospitosos. No facis clic en els enllaços inclosos en correus electrònics que no t’inspirin confiança. Poden contenir enllaços a pàgines web falses que imiten el disseny d’Airbnb per intentar robar informació personal o infectar els dispositius. Davant aquesta situació, torna a la pàgina d’inici teclejant https://www.airbnb.es al navegador i continua navegant des d’allà.

Desconfia de les ofertes que són massa avantatjoses. Si un propietari vol fer massa canvis durant el procés de reserva (t’ofereix pagar de manera diferent, t’envia direccions de contacte que no coincideixen amb l’anunci, t’ofereix un anunci diferent que no estava a la pàgina, etcètera) podria haver-hi darrere un delinqüent que vol evitar la seva localització. Per evitar-ho, busca anuncis que tinguin moltes avaluacions positives i llegeix-les atentament.

Comunicació i pagament, sempre a la plataforma. Si et demanen que facis un dipòsit o una transferència bancària, si et donen una factura en PDF o en paper o t’ofereixen un descompte per pagar fora de la plataforma, desconfia’n. Presta especial atenció si aquesta persona et proposa utilitzar per al pagament empreses que normalment es dediquen a l’enviament de diners, xecs bancaris, girs postals. Si et suggereixen mètodes de pagament fora de la plataforma, el més segur és que pretenguin fer algun tipus de frau. Per això, és necessari que facis els pagaments i que et comuniquis sempre a través del lloc web o l’aplicació d’Airbnb.

Sospita d’un to urgent o de les incoherències de l’amfitrió. Els estafadors solen intentar instar o pressionar els hostes per reservar, mostren incoherències en l’idioma en què s’expressen i en les seves nacionalitats, zones de residència o prefixos de telèfon, així com en el text de l’anunci de l’allotjament. No et sentis pressionat, abans de decidir-te per un allotjament, llegeix atentament el perfil de l’amfitrió.