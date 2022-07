La marca Proscenic va arribar recentment al nostre mercat i, en concret, amb un dels seus últims productes d’aspiració domèstica. Es tracta del model intel·ligent P11 Smart que aporta algunes capacitats diferencials, a un preu molt competitiu

Valors destacats

El model disposa de quatre tipus de capçals que s’adapten a diferents superfícies i usos a la llar.

Resulta adequada per als que tenen mascotes a casa, ja que pot acompanyar-se d’un set de raspalls per als animals domèstics, que es ven per separat.

La seva potència és ajustable segons les necessitats de neteja: automàtica, potent i estalvi d’energia.

El control de l’ús del dispositiu pot fer-se des de la mateixa pantalla tàctil Led i des del telèfon mòbil a través de la connexió Bluetooth mitjançant l’App de Prosenic.

Compta amb un sistema de filtració de quatre capes capaç de capturar el 99,99% de les partícules expulsades durant la neteja.

És un aspirador escombra amb un poderós motor digital de nova generació, i atractiu disseny.

Té bona autonomia, un notable sistema de filtrat, un complet equipament, i maneig còmode gràcies a la seva pantalla tàctil. Compta amb un sistema de potència automàtica i la disponibilitat d’App que gestiona les tasques de neteja. La relació qualitat-preu és excel·lent

És un bon equip per a la neteja de la segona residència per la seva lleugeresa i possibilitats.

Autonomia i capacitat

Proscenic P11 Smart compta amb una bateria fàcil d’expulsar i sense necessitat de càrrega freqüent, que aconsegueix fins a una hora d’ús sense interrupcions. El seu sistema de succió impulsat per un motor de 450 W pot netejar qualsevol superfície. També disposa de l’opció de succió en mode màxim durant 15 minuts.

Aquest electrodomèstic està pensat per adaptar-se als diferents usos en funció del capçal que s’utilitzi. Disposa d’un raspall amb motor capaç d’acabar amb fins al 99% dels àcars, un broquet llarg per a les zones de més difícil accés, un raspall rodó per eliminar la brutícia de taules i llums i una manguera extensible per aconseguir una neteja de tota la casa.

Preparada per a mascotes

Compta amb un conjunt de raspalls que, a més d’acabar amb els pèls que deixen anar per la llar, poden absorbir la pols residual que es queda allotjada a la superfície del pèl dels animals domèstics. Aquest kit està format per: un raspall de pentinat, el raspall DeSheding, per eliminar el pèl solt, els embolics i la caspa del pelatge, i un tallador elèctric que disposa de quatre tipus de fulles que s’adapten a tota mena de pèl. Aquest tallador està dissenyat per no ser sonor i que, per tant, els animals se sentin còmodes mentre l’utilitzem. Aquests raspalls es venen per separat.

Potència

La potència és ajustable, disposa de tres modes en funció de les necessitats de neteja. El mode automàtic s’adapta a les condicions de cada casa, el potent està pensat per a la pols més persistent, i el mode estalvi d’energia és adequat per a la neteja diària amb una autonomia de 60 minuts. Gràcies a la tecnologia Vboost, quan s’utilitzi el mode automàtic, la succió s’adaptarà al tipus de terra, fet que augmentarà la pressió quan es trobi una alfombra, per exemple.

Sistema de filtrat

Un dels avantatges de l’equip és el seu sistema de filtració de múltiples etapes, amb el qual s’aconsegueix una experiència de neteja òptima, gràcies a l’ús de filtres de quatre capes, capaces de capturar el 99,99% de les partícules expulsades durant la neteja, bloquejant-les i expulsant aire fresc.

Connectivitat

La seva connexió Bluethooth 5.0 permet controlar l’ús del dispositiu des del telèfon mòbil mitjançant l’App de Prosenic: la contaminació de la llar, temps d’ús, hàbits de neteja... També, la pantalla tàctil Led del dispositiu mostra en temps real l’estat del funcionament, el mode d’alimentació seleccionat i informe d’errors.

Preu i disponibilitat

Proscenic P11 Smart està disponible a un preu de 239 euros. El set de raspalls per a la neteja de les mascotes es ven per separat a un preu de 69 euros.

Més informació

La bateria d’extracció fàcil garanteix fins a 60 minuts de treball. Triga unes dues hores a fer una càrrega completa.

Impulsada per un motor Brushless de 450 w, genera una succió de 30,000 pa, per cobrir diferents necessitats de neteja.

Aplicació mòbil per controlar cada mode diferent i recordatoris per substituir/netejar els accessoris. I gràcies a la pantalla tàctil, es pot conèixer el mode de neteja en el qual està funcionant.

Té quatre tipus de raspalls i accessoris que li permeten treballar sobre diferents superfícies com terres, alfombres, cortines, mantes i més.

Ofereix higiene i filtració gràcies a quatre etapes de filtració. Filtra fins al 99% de les partícules; captura totes les partícules, fins i tot les més fines, i allibera un aire pur.