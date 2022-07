Avui en dia els serveis d’emmagatzematge i gestió al núvol resulten imprescindibles per a tot tipus d’empreses, autònoms i fins i tot particulars. És per aquest motiu que l’empresa manresana de telecomunicacions Kouten no es limita a oferir un lloguer d’espai o un hardware dedicat a emmagatzemar dades, sinó que va un pas més enllà oferint un servidor allotjat al núvol que, a més, està totalment personalitzat, gestionat, configurat i administrat.

El catàleg d’aquesta empresa, que ofereix un servei integral i a mida en telecomunicacions, disposa de serveis molt complets que permeten als seus clients concentrar tota la seva estructura de telecomunicacions amb un únic proveïdor, millorant així la resposta i la rapidesa. A més, també disposa d’un servei tècnic de proximitat amb assistència tots els dies de l’any. Un dels seus productes estrella són els Servidors Cloud, una tecnologia que facilita molt a les empreses la gestió de les seves dades.