Més enllà de la seva fortuna i de la seva verborrea incendiària, Elon Musk és conegut per ser un dels empresaris que més ha evangelitzat sobre l’ús de Bitcoin. Això va fer que Tesla, la companyia de cotxes elèctrics que dirigeix, també apostés per invertir en la més popular de les criptomonedes. Tanmateix, la crisi en la qual viuen sumides les divises virtuals ha portat el magnat a donar un cop de volant i el fabricant d’automòbils s’ha desfet de fins al 75% de la seva criptoinversió.

A finals de juny, Tesla havia convertit a dòlars aproximadament tres quartes parts del Bitcoin que posseïa, el valor del qual s’ha desplomat un 47% des de començament d’any. Aquesta maniobra ha permès a la companyia afegir 936 milions d’efectiu al seu balanç, frenant així les pèrdues que estava tenint a causa de la devaluació de la criptomoneda per la qual havien apostat. Així es detalla a la carta que han enviat als accionistes de Tesla sobre els guanys del segon trimestre.

Aquest moviment il·lustra les contradiccions de Musk, que durant mesos ha arengat públicament els seus seguidors sobre el potencial de les criptomonedes i que, quan aquestes han caigut, ha maniobrat per retirar aquesta aposta per evitar tenir més pèrdues sense avisar-ne els seus seguidors. «Pot ser que extregui, però no em desfaig», va dir fa un any en una conferència sobre Bitcoin. ‘Holdejar’ o no retirar els diners invertits en un actiu quan està caient és un mantra repetit per part de la comunitat cripto. Aquestes paraules se les ha emportat el vent.

Problemes a la Xina

Tot i així, el magnat nega que aquesta desinversió suposi la seva pèrdua de confiança en Bitcoin. «Això no ha de prendre’s com un veredicte sobre Bitcoin», s’ha excusat. «És només que estàvem preocupats per la liquiditat general de la companyia atesos els tancaments (de plantes d’automoció) a la Xina a causa de la covid». Musk també ha invertit part de la seva fortuna en les criptomonedes Ether, la segona més popular, i Dogecoin, considerada com una broma.

Va ser el febrer del 2021, quan Bitcoin vivia el seu primer gran pic de revalorització, que Tesla va anunciar que havia invertit 1.500 milions de dòlars en aquesta criptomoneda, decisió que també va contribuir a aquest apogeu. Dos mesos després va anunciar que s’havia venut el 10% d’aquesta participació. Amb la decisió d’ara, el fabricant de cotxes elèctrics en mans de Musk ha reduït els seus actius digitals a 218 milions de dòlars.