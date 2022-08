Twitter ha experimentat problemes aquest dilluns que han impedit als usuaris utilitzar la xarxa social en la versió web amb normalitat, una caiguda del servei que s’ha estès també a eines complementàries com TweetDeck. Així ho han denunciat milers d’usuaris i després ho ha confirmat la mateixa xarxa social, que ha confessat que Twitter està patint fallades en el seu servei web, malgrat que la plataforma sí que funciona en l’aplicació mòbil. «És possible que Twitter no funcioni com s’esperava per a alguns de vostès a la web. Ho estem investigant perquè puguis tornar a veure els teus tuits», ha dit el compte de suport informàtic de la xarxa social.

Els problemes haurien començat pels volts de les 23.00 hores de dilluns i des d’aleshores s’han registrat milers d’informes de problemes al lloc web, segons informa el diari britànic ‘The Sun’, tot i que de moment es desconeix si la caiguda ha sigut a nivell mundial. La versió web dona problemes a l’intentar entrar a la pàgina principal o realitzar qualsevol recerca. «Alguna cosa ha anat malament. Intenteu recarregar», és el missatge que apareix.