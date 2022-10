La primera vegada que el Parlament Europeu va exigir l’adopció d’un carregador comú per a tots els telèfons mòbils comercialitzats a la Unió Europea va ser l’any 2014. Tanmateix, va caldre esperar ni més ni menys que set anys, fins al setembre del 2021, perquè la Comissió Europea constatés el fracàs de les mesures voluntàries i la falta de prou avenços per part de la indústria i perquè presentés una proposta legislativa per imposar un carregador universal a la UE. Gairebé una dècada després, aquesta antiga reivindicació està a punt de fer-se realitat. El ple del Parlament Europeu ha conclòs aquest dimarts la tramitació legislativa de la norma que permetrà posar fi a l’embolic de cables que inunden els calaixos. Tots els dispositius electrònics comercialitzats a partir de la tardor del 2024 hauran d’incorporar un port d’entrada USB-C, fet que facilitarà la utilització d’un únic carregador comú.

«Espero que ara inspirem la resta del món», ha dit el ponent de l’informe de l’Eurocambra, el socialdemòcrata maltès Alex Saliba, durant un debat previ a la votació que ha tirat endavant per una majoria aclaparadora de 602 vots a favor, 13 en contra i 8 abstencions. La nova legislació –l’últim pas serà l’adopció formal per part del Consell abans de la seva publicació en el ‘Diari Oficial de la UE’– evitarà que cada any 11.000 milions de tones de cables acabin a les escombraries i permetrà estalviar uns 250 milions anuals any en compres innecessàries de carregadors.

Un sol cable permetrà carregar des de telèfons mòbils fins a videoconsoles portàtils, tauletes, càmeres digitals, auriculars, teclats, ratolins, altaveus mòbils o sistemes de navegació. Tots aquests aparells hauran d’incorporar un port de càrrega USB de tipus C abans que acabi el 2024. A partir de la primavera del 2026 l’obligació s’estendrà als ordinadors portàtils –un dels dispositius afegits després de la pressió de l’Eurocambra–, per als quals es tindrà un termini de 40 mesos d’adaptació perquè es pugui «ajustar la cadena de subministrament a la reglamentació», ha explicat la vicepresidenta executiva de la Comissió, Margrethe Vestager.

Duplicació d’aparells coberts

«És un enorme èxit», s’ha congratulat el ponent, que ha destacat la rapidesa amb què han aconseguit negociar la norma, en tan sols sis setmanes des que la presidència francesa va obtenir el mandat negociador. El maltès ha destacat un altre dels èxits de l’Eurocambra: l’ampliació de l’àmbit d’acció. «Hem anat molt més ambiciosos que la proposta original de la Comissió Europea. Hem multiplicat per dos la llista de productes coberts i hi hem inclòs els ordinadors portàtils, cosa que serà una revolució per a la ciutadania», ha afegit.

La nova norma també inclou l’harmonització de la tecnologia de càrrega ràpida de manera que tots es beneficiïn de la mateixa velocitat de càrrega. És a dir, tots els dispositius que permeten la càrrega ràpida tindran la mateixa velocitat de càrrega, cosa que permetrà als usuaris carregar-los a la mateixa velocitat amb qualsevol carregador compatible. Aquesta mesura, assenyala l’Eurocambra, permetrà erradicar el «bloqueig tecnològic» pel qual un consumidor es torna captiu d’un fabricant concret en adquirir els seus dispositius.

Més informació per al client

La directiva també garanteix que els consumidors que comprin un nou aparell podran adquirir-lo amb carregador o sense i obliga els fabricants a donar informació als consumidors sobre les característiques d’aquests artefactes de càrrega. Per exemple, els dispositius hauran d’arribar als clients amb etiquetes explicatives sobre les característiques de càrrega per comprovar si els carregadors que ja tenen són compatibles o no.

La nova directiva entrarà en vigor 20 dies després de la seva publicació en el ‘Diari Oficial de la UE’. A partir de llavors, els Vint-i-set tindran un termini de 12 mesos per traslladar la norma a la seva legislació interna i 12 mesos més de termini per començar a aplicar-la. Els productes comercialitzats abans d’aquesta data, no obstant això, no estaran subjectes a les noves normes.