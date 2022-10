El multimilionari Elon Musk ja és el propietari de Twitter. Després de mig any d'un dels culebrots recents públics i legals més importants de la indústria tecnològica, l'acord de compra per 44.000 milions de dòlars s'ha tancat finalment aquest dijous segons han avançat nombrosos mitjans nord-americans, encara que en el moment d'escriure aquestes línies, no hi havia un anunci oficial. Les úniques paraules de Musk han estat una piulada, en què ha assegurat que "l'ocell ha estat alliberat".

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) 28 de octubre de 2022

L'arribada de l'home més ric del món a la xarxa social ha estat tan aclaparadora com es podia anticipar tractant-se del fundador de Tesla: segons fonts anònimes citades també per la premsa nord-americana, un dels seus primers moviments ha estat acomiadar diversos alts executius, incloent el conseller delegat, Parag Agrawal, el responsable financer, Ned Segal i la dona que estava al capdavant del departament jurídic i de polítiques, Vijaya Gadde, així com el principal advocat, Sean Edgett. Els dos primers, segons Reuters, eren a la seu de San Francisco quan s'ha tancat l'acord i han estat escortats per abandonar-la.

Musk ja havia canviat el seu perfil al seu compte dimecres per qualificar-se de “Tuitero cap”. Dimecres va visitar aquesta seu, a la qual va entrar amb un lavabo i on segons algunes informacions va explicar als empleats que no pensa acomiadar el 75% del personal com s'havia publicat recentment, encara que n'hi haurà segur, de centenars d'acomiadaments. I va tornar aquest dijous, quan també enginyers de Tesla es van reunir amb líders de producte de Twitter per “analitzar” el codi de la companyia. Aquest divendres està previst que es dirigeixi a la plantilla.

Futur incert

El que ara ve per a la xarxa amb 230 milions d'usuaris és incert. Musk ha promès canviar-la combatent spam i bots, fent públic l'algorisme o fomentant serveis de pagament. Ha escrit que també serà “un accelerador per crear X, l'aplicació per a tot”.

Però també hi ha una transformació més profunda que pot arribar de la mà d'algú que s'ha declarat a si mateix “absolutista de la llibertat d'expressió”. I la seva filosofia pot significar que es relaxin els paràmetres de moderació de continguts, o pateixin esforços revessos implementats al llarg dels anys per intentar reduir l'abús a la plataforma.

Aquest dijous Musk havia llançat un missatge per intentar tranquil·litzar anunciants. “La raó per la qual vaig adquirir Twitter és perquè és important per al futur de la civilització tenir una plaça pública digital comuna, en què es pot debatre un ampli ventall de creences de forma sana, sense acudir a la violència”, va escriure. També va assegurar que la xarxa “no es pot convertir en un infern de barra lliure on qualsevol cosa es pot dir sense conseqüències”.

Als seus plans hi ha restaurar alguns comptes que van ser suspesos per violar les normes de la xarxa, cap més destacada que la de l'expresident Donald Trump. I el republicà ha emès un comunicat felicitant Musk a comprar i aprofitant per criticar els antics gestors per haver estat “massa preocupats amb l'agenda woke”. Trump també assegura que se li ha dit que el seu compte es reinstaurarà dilluns (i ha aprofitat el missatge per destacar Musk, nascut a Pretòria, com un africà-americà).

Trump never passes up an opportunity to give White Nationalist a shout out! He’s trying to marginalized a race of people by pointing out Musk’s African American nationality. https://t.co/bVdYWNCmB1 — Steven Johnson (@StevenJ95733546) 28 de octubre de 2022

Després dels sis mesos de drama, amenaces de judici i canvis d'opinió, l'operació s'ha consumat aparentment unes hores abans que a les cinc de la tarda hora local de divendres s'esgotés el termini donat per un tribunal. Els accionistes rebran els 54.20 dòlars per títol promesos a l'anunci inicial, Twitter deixarà de cotitzar a la borsa i passarà a operar com una companyia privada.