Els adults sospitosos d’assetjar menors ho tindran més difícil per actuar a Facebook i Instagram. Meta, l’empresa propietària de les dues xarxes socials, va anunciar aquest dilluns en un comunicat en el seu blog canvis en les seves polítiques de privacitat que afectaran tots els usuaris que tinguin menys de 16 o de 18 anys, depenent de cada país.

Aquests canvis faran que, per defecte, la seva configuració sigui més privada, limitant així els que poden veure els seus perfils, les seves publicacions, les seves llistes d’amics, així com altres detalls personals.

Una altra via per mirar de protegir els usuaris menors d’edat serà que tant Facebook com Instagram detectaran els adults sospitosos. ¿Què significa això? Les dues aplicacions identificaran com sospitoses els comptes que pertanyin a majors d’edat i que hagin sigut bloquejats o denunciats per usuaris joves. Aquests perfils deixaran d’aparèixer en les recomanacions que et suggereixen noves amistats.

A més, Instagram estudia que aquests usuaris sospitosos no puguin enviar missatges privats als usuaris menors, un canal freqüent per a l’assetjament. Aquestes mesures no entren a valorar què passarà si aquesta possible situació d’assetjament es dona entre dos usuaris que són menors.

Meta també està treballant amb el Centre Nacional per a Nens Desapareguts i Explotats (NCMEC) per dissenyar una plataforma oberta a altres empreses del sector tecnològic que serveixi els joves per evitar que les fotografies íntimes dels adolescents circulin a la xarxa sense el seu consentiment.

Impacte mental en les menors

Aquesta decisió arriba més d’un any després que Instagram canviés les seves polítiques perquè els nous comptes registrats d’usuaris joves fossin, per defecte, privats.

El gegant de les xarxes socials es va veure llavors forçat a prendre mesures després de patir la seva crisi de reputació més important quan documents interns van exposar el seu impacte en la salut mental dels adolescents. Els informes filtrats per l’exenginyera <strong>Frances Haugen</strong> van revelar llavors que, entre altres abusos, la companyia era conscient que Instagram produeix «nivells creixents <strong>d’ansietat </strong>i <strong>depressió</strong>» i que «empitjora la relació amb el seu cos» d’un 32% de les noies. Malgrat conèixer aquest impacte tòxic la companyia no havia fet res per revertir aquesta situació.

Les protestes dels usuaris davant aquest i altres escàndols van forçar Instagram a abandonar la seva idea de crear una versió de la plataforma per a menors de 13 anys, un projecte que van cancel·lar el setembre de l’any passat.

Tot i que la creixent pressió ha portat Meta a adoptar més mesures per protegir l’experiència dels seus usuaris més joves, hi ha raons per pensar que aquest gest es tracta merament d’una estratègia comercial. L’any passat, una investigació de diferents oenagés va apuntar que tant Facebook com Instagram continua rastrejant l’activitat en línia dels seus usuaris menors de 18 anys per dirigir-los publicitat personalitzada, una cosa que a priori van restringir el juliol de 2021. Al cap i a la fi, els anuncis suposen més del 90% del negoci de Meta.