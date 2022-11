Twitter ja no prohibirà la desinformació sobre la covid-19. La plataforma, adquirida fa amb prou feines un mes per Elon Musk, ha anunciat avui en un breu comunicat que des de dimecres passat, 23 de novembre, ja no aplica les seves polítiques de moderació que contextualitzaven o eliminaven les notícies falses sobre el coronavirus.

El 2020, just després de la irrupció de la pandèmia, Twitter va crear una política per moderar els continguts relacionats amb la crisi sanitària, una mesura que van adoptar altres xarxes socials com Facebook, Youtube o Instagram amb la intenció de frenar les informacions falses en un moment d’especial incertesa. Twitter va optar per etiquetar els tuits que podien contenir mentides sobre l’origen de la covid, el seu impacte en la salut, falsos tractaments o sobre les vacunes.

En cas d’incomplir la normativa, Twitter enviava un senyal d’alerta al compte en qüestió. Si es violava aquesta política interna de manera reiterada, l’usuari passava a ser suspès. Entre el gener del 2020 i el setembre del 2022, la companyia assegura haver bloquejat més d’11.000 comptes i haver eliminat més de 100.000 missatges.

Canvis amb Musk

El 27 d’octubre passat, Musk va passar a ser el propietari de Twitter i, amb això, la xarxa social ha fet un gir. L’home més ric del planeta ha assegurat que els únics límits a la llibertat d’expressió que posarà la plataforma serà tot allò que sigui constitutiu de delicte. La desinformació sobre la covid no és il·legal, cosa que fa que per a Musk entri en el terreny del que és discutible i, per tant, mereixi un espai a Twitter. Per al magnat, l’impacte social que puguin tenir les notícies falses racistes sobre l’origen de la pandèmia o les conspiracions sobre les vacunes sembla quedar en un segon pla.

La setmana passada, Musk va anunciar una «amnistia» per readmetre els comptes que havien sigut suspesos per violar les normes internes de la plataforma però que «no havien trencat la llei». Això inclou, doncs, els comptes d’usuaris que van negar l’existència de la pandèmia, que van culpar la Xina del virus, que van veure en l’ús de les mascaretes una imposició feixista o que van atribuir els milers de morts arreu del món a una conspiració de caires antisemites. Aquestes idees han sigut recolzades des d’aleshores especialment per usuaris conservadors i d’extrema dreta que han aplaudit la presa de control per part de Musk.

Mentrestant, Facebook i Instagram continuen mantenint les seves polítiques contra les notícies falses sobre la covid a l’espera que la seva Junta de Supervisió prengui una decisió respecte a això.