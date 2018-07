Baron Cohen prepara «Who is America» i fa empipar Sarah Palin

Ja queda poc per a l'estrena de Who is America, el nou format de l'actor i còmic britànic Sacha Baron Cohen. No obstant això, els detalls que se saben sobre el xou d'humor encara són pocs. Es coneix, per exemple, que Cohen es disfressarà per enganyar i entrevistar polítics nord-americans. Però el contingut d'aquestes entrevistes es poden anar intuint a través de les declaracions dels que les pateixen, com és el cas de Sarah Palin. Qui va ser governadora d'Alaska ha declarat a través de Facebook haver-se trobat amb el que semblava ser un veterà de guerra discapacitat. Ja conscient de la broma, Sarah Palin va marxar en mig de l'entrevista i va deixar plantat un Sacha Baron Cohen al qual ha titllat de «malalt» i «malvat».



Un humorista polèmic

No és la primera vegada que Cohen, creador de pel·lícules com Borat, Bruno i el personatge d' Ali G, es veu embolicat de crítiques. L'humorista és cèlebre per sobrepassar molt sovint els límits de l'humor i la provocació.