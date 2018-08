La quarta temporada de «Better Call Saul» arriba avui a Espanya amb Movistar +

n El cínic advocat de Walter White i Jesse Pinkman està d'estrena. Avui ha arribat a les pantalles espanyoles la quarta temporada de Better Call Saul, la sèrie centrada en la història del personatge secundari Saul Goodman, de la ja mítica Breaking Bad. Ho fa un dia més tard que als Estats Units. La sèrie de la cadena AMC va vendre els drets a Movistar +, des d'on ja es pot veure de forma sencera.

Protagonitzat per Bob Odenkirk, Better Call Saul relata la història i la trajectòria de Jimmy McGill, un advocat que comença sent enèrgic i optimista, però que acaba entrant en contacte amb la foscor del món criminal. Els esdeveniments se situen sis anys abans dels fets succeïts a Breaking Bad.

A més, la sèrie inclou, al llarg d'aquestes quatre entregues, personatges comuns amb la seva «mare», Breaking Bad. De manera que no només és un regal per als nostàlgics de la història original, sinó també un producte amb valor propi, amb nous personatges i trames independents. Vince Gilligan, coproductor de Better Call Saul i creador de Breaking Bad, ha assegurat que «aquesta és una de les millors temporades de la sèrie».