Eva Longoria compra els drets de «La embajada» per adaptar-la als EUA

n La productora de l'actriu Eva Longoria, UnbeliEVAble, ha adquirit els drets per adaptar als Estats Units La embajada, la ficció espanyola emesa per Antena 3 i protagonitzada per Belén Rueda. El projecte acaba de ser aprovat pel consell d'administració del canal ABC, tot i que encara s'ha de rodar l'episodi pilot perquè segueixi endavant la seva producció. Segons publica Deadline, al tractar-se d'un canvi de localització, també canviarien bastants detalls de la producció. Tot i que els secrets familiars seguiran sent el centre de la trama, en aquesta ocasió l'ambaixada tindria la seu a la ciutat de París.

De la mateixa manera, també s'alteraran elements de l'argument. Per exemple, el protagonista serà un home que s'ha casat tres vegades i que aviat mor en un estrany accident a bord d'una llanxa. És llavors quan la seva dona substitueix el seu càrrec. Aquest és el segon projecte que Longoria compra des d'Espanya per a la cadena ABC, després de l'adaptació de la sèrie Gran Hotel, un altre dels èxits del grup Atresmedia.