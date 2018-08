Mor Unsho Ishizuka, l'actor que posava veu al professor Oak i Mr. Satan

n El divendres passat es coneixia la notícia de la mort d'Unsho Ishizuka, el popular actor de doblatge japonès, amb un gran recorregut en el món del doblatge en diverses disciplines, com la del videojoc, el cinema i l'anime. De fet, Ishizuka va morir el dilluns, 13 d'agost, als 67 anys d'edat, a causa d'un càncer d'esòfag, segons informaven els portals Aoni Productions i Anime News Network.

Nascut el 1951 a Katsuyama, Japó, Unsho Ishizuka va començar la seva carrera com a actor de doblatges l'any 1968 amb el paper de narrador a Gigant Gorg. Ishizuka es va donar a conèixer com a Heihachi Mishima, un dels personatges més mítics i reconeguts de la saga de videojocs Tekken.

Però a on es va fer realment famós va ser al món de l'anime. Papers com el de Jet Black, a Cowboy Bebop, Mr. Satan a Bola de drac Z, Zabuza Momochi, a Naruto. Però, sobretot, és conegut pels seus papers de narrador, de professor Oak i de diversos pokémons com Onix o Steelix a la mítica franquícia d'anime Pokémon.