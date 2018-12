Helena Garcia Melero i Marc Ribas presentaran les campanades de TV3

La periodista Helena Garcia Melero i el cuiner Marc Ribas, presentador dels programes Cuines i Joc de Cartes, seran els encarregats de presentar aquest any les campanades de TV3, que una vegada més s'emetran des de Barcelona. El programa especial començarà quan faltin vint minuts per a mitjanit i servirà per donar la benvinguda a l'any 2019.

Aquesta serà la primera vegada que Helena Garcia Melero, actual conductora del magazín de les tardes de la cadena autonòmica, Tot es mou, presentarà les campanades. Garcia Melero és una de les cares més visibles de TV3, després d'haver copresentat Els matins, haver-se fet càrrec del programa Divendres i haver conduït La Marató de l'any 2017 en solitari.

Per la seva banda, Marc Ribas és l'actual presentador del programa Cuines, també a TV3. Ribas va arribar a la televisió catalana sent un cuiner de prestigi i, aprofitant el seu coneixement i experiència a les cuines de grans restaurants, també ha estat al capdavant del popular programa Joc de cartes, del qual ja s'han emès dues temporades.