El muntatge teatral «El fantasma de Canterville» arriba a TV3 per Nadal

Aquesta nit, a les 21.55 h, TV3 estrena El fantasma de Canterville protagonitzada per Joan Pera. Una obra de teatre basada en un text original d'Oscar Wilde, adaptada per Joan Yago i dirigida per Josep Maria Mestres. La versió que s'emetrà va ser gravada, a principi d'aquest mes, per Focus al teatre Kursaal de Manresa, amb realització de Joan Riedweg.



El ventall de Lady Windermere, Un marit ideal i La importància de ser Frank. La presència d'uns convidats -David Olivares ( Polònia), Betsy Túrnez ( Benvinguts a la família), Elisabet Casanovas (la Tània de Merlí)- li porta maldecaps perquè no es prenen seriosament les aparicions fantasmals.