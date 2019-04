La justícia amenaça la continuïtat del concurs de Telecinco «Pasapalabra»

L'històric concurs Pasapalabra, presentat Christian Gálvez a Telecinco, podria tenir els dies comptats després que el Tribunal Suprem no hagi admès la majoria dels recursos que Mediaset havia presentat respecte als drets d'emissió del programa en el plet que l'enfronta amb el grup britànic ITV Global Entertainment. Segons Expansión, el format, que va arribar a Espanya el 2000 –primer a Antena3 i des del 2007 a Telecinco– no tindria els drets del grup ITV. L'Audiència Provincial de Madrid de setembre del 2016 va donar la raó a ITV i va establir que la cadena «havia de cessar l'emissió i no podia utilitzar el nom del programa ni el seu format».

Mediaset ha emès un comunicat en què aclareix que «la sentència no és ferma ni executable», atès que falta que sigui revisada pel Suprem. «Aquesta revisió de la sentència d'apel·lació podria significar que Mediaset no hagi d'abonar a ITV cap indemnització per l'ús del format i el títol del programa». El grup ITV reclama ser indemnitzat per danys i perjudicis amb 7 milions d'euros.