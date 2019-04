La plataforma d'Amazon renova per a una segona temporada «Hanna»

Pocs dies després de l'estrena de Hanna, el 29 de març, Amazon ha fet oficial la renovació del thriller per a una segona temporada. «Sabíem que teníem un producte únic amb Hanna, i amb l'impuls addicional que va rebre després de la preestrena posterior a la Super Bowl, els clients ens han demostrat que hi estan d'acord», va dir Albert Cheng, codirector de televisió d'Amazon Studios. Basada en la pel·lícula dirigida per Joe Wright el 2011, Hanna narra la història d'una adolescent que ha viscut aïllada per ser entrenada pel seu pare per convertir-se en una assassina letal.