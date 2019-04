La novel·la «Digues un desig», de Jordi Cabré, serà una sèrie de televisió

La novel·la Digues un desig, de Jordi Cabré, amb la qual va guanyar el Premi Sant Jordi 2018, es convertirà en una sèrie de televisió sota la direcció de la britànica Blackbox Multimedia, que ha adquirit els drets audiovisuals, segons un comunicat fet públic ahir. Coeditada per Òmnium Cultural i Enciclopèdia, en aquesta obra Cabré relata el que li passa a un escriptor famós quan un dia de Sant Jordi descobreix que el llibre més venut és la seva autobiografia, encara que ell no l'ha escrit. L'escriptor ha assegurat sentir-se molt il·lusionat atès que per a ell suposa «una novetat absoluta pel llenguatge audiovisual».