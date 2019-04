«Recording» condensa els 60 anys d'història de TVE Catalunya

La 2 de Televisió Espanyola a Catalunya estrena aquesta tarda, a partir de les 18.35 h, Recording. Es tracta d'un nou espai que repassa els seixanta anys d'història de TVE Catalunya, a partir dels més de 300.000 documents que conté l'arxiu i dels programes que s'emeten actualment. En el primer capítol es podran reviure actuacions musicals de grans grups espanyols com Los Diablos i Mecano, que han passat pel plató de la televisió pública. A més, es podran tornar a escoltar entrevistes que s'han fet al llarg d'aquests seixanta anys a mítics cantants com Montserrat Caballé i Tete Montoliu. També es recuperen fragments dels millors documentals emesos, com un sobre Cuba presentat per Pepe Rubianes.

En el capítol d'estrena d'aquesta sèrie de tretze programes es podran veure dues de les cares més rellevants d'aquests primers seixanta anys d'història de TVE a Catalunya: Àngel Casas i Olga Viza, a més de Virginia Díaz, presentadora del reeixit programa musical Cachitos de Hierro y Cromo. Aquests tres presentadors donen continuïtat als diferents reculls temàtics d'imatges, cançons, humor, entrevistes i anècdotes seleccionats entre tot l'arxiu.

A més, a cada capítol, es visitarà un dels departaments de TVE a Catalunya per conèixer de prop com funcionen; en el primer capítol es mostraran les redaccions d'Informatius i Programes.