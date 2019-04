«Les de l'hoquei», la sèrie «rebel» sobre l'adolescència de TV3

TV3 estrena el dilluns 29 d'abril la sèrie de ficció Les de l'hoquei, una producció de Brutal Media a partir del treball de grau de títol homònim de quatre estudiants de Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Allà, Marta Grau, Ona Anglada, Laura Azemar i Natàlia Boadas van idear i rodar un teaser de la sèrie, en què set jugadores d'un equip d'hoquei patins femení miren de salvar la secció femenina del seu club alhora que intenten trobar el seu lloc dins l'equip i a la vida.

El projecte, «rebel», «desimbolt» i «feminista», segons la directora argumental de la sèrie i extutora de les autores, Marta Grau, va agradar en un Pitching Audiovisual Universitat-Indústria l'any 2016. Poc després Brutal Media va apostar per aixecar la sèrie, que s'estrena ara a TV3 amb un repartiment que combina cares gairebé desconegudes amb noms com Aida Otset, Nil Cardoner, Àgata Roca i Nora Navas.

«Un equip d'hoquei patins femení. Set joves jugadores d'aquest esport i la seva nova entrenadora lluitaran per salvar la secció femenina del seu club, al mateix temps que intentaran trobar el seu lloc, tant dins de l'equip com a la seva vida. El dia a dia al Club Patí Minerva no és fàcil, quan les noies es debaten amb els seus dilemes íntims, els problemes amb els estudis, les lluites amb els seus pares, amb els nois del primer equip, i amb un món d'adults que no sempre les comprèn. Una nova mirada generacional i femenina per entendre l'esport... i la vida».

Aquest és l'argument i la presentació que TV3 ofereix de la nova sèrie. Una ficció que té un repartiment que combina cares gairebé desconegudes per l'audiència de TV3 com Dèlia Brufau (Emma), Júlia Gibert (Raquel), Natàlia Barrientos (Berta), Yasmina Drissi (Laila), Asia Ortega (Flor), Mireia Oriol (Lorena), Clàudia Riera (Gina), Iria del Río (Anna), Guim Puig (Lluc) i Guillermo Lasheras (Putxi), amb altres de més conegudes com Juli Fàbregas (Santi), Àgata Roca (Núria), Marc Clotet (Germán), Nora Navas (la Terrats), Nil Cardoner (Òscar), Josep Linuesa (Enric), Mireia Aixalà (Sílvia) i Aida Oset (Montse), entre d'altres.