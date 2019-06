«Lucifer» s'acomiadarà de Netflix amb una cinquena i última temporada

Netflix ha confirmat la renovació de la sèrie Lucifer per una cinquena i última temporada. La plataforma de continguts en streaming, que va ressuscitar la ficció després de la seva cancel·lació a Fox amb una quarta tanda de capítols estrenada fa tot just un mes, ara ha anunciat el seu comiat definitiu. «Gràcies a tots els seguidors de la sèrie, la història de Lucifer arribarà al seu final com ha de ser: la cinquena i última temporada arriba a Netflix», ha escrit la companyia al seu perfil oficial de la xarxa social Twitter, acompanyant aquest breu comunicat d'un vídeo del seu protagonista Tom Ellis celebrant la notícia: «Ens veiem a l'infern», celebra l'actor.