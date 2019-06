La música en directe torna a La 2 a través de l'espai «Músics»

La música en directe torna des d'aquesta tarda a La 2 de Televisió Espanyola de Catalunya, amb l'estrena de la segona temporada del programa Músics. Dirigit i presentat pel periodista Goyo Prados, el programa vol ser el punt de trobada per a grups o solistes que obren via, figures musicals que actuaran en directe i amb les quals es repassarà la seva trajectòria.

Músics, que s'emetrà cada dimecres a les 18.10 h a La 2, estrena avui temporada amb l'actuació de Flamingo Tours. Myriam Swanson és coneguda per haver estat la veu dels Mambo Jambo a les sessions del Taboo Burlesque Nights de la Sala Apolo de Barcelona. Ara, Swanson lidera la seva banda, que presenta Lucha Libre, un disc fronterer ple de rhythm and blues, soul surf i rockabilly.



«La hora musa», renovada

D'altra banda, Televisió Espanyola ha confirmat la renovació, per a una segona temporada, del programa La hora musa. Conduït per l'actriu i cantautora Maika Makovski, l'espai es prepara per a la gravació de nous programes que, a diferència de la primera temporada, permetran l'entrada de públic. «Ens fareu molt feliços amb la vostra presència», ha assegurat Makovski en una publicació al compte oficial del programa de Twitter. La presentadora afirma que la decisió arriba després de rebre moltes peticions.