El reportatge «Entre togues» analitza el judici als líders independentistes

Una quinzena d'experts de branques diverses del dret aborden (21.55 h) quines implicacions té el procés judicial, no només per als 12 processats, i quin camí pot seguir a partir d'ara. Coincidint amb el vist per a sentència, el programa 30 minuts (TV3) estrenarà avui un reportatge d'Ariadna Oltra i Sara Segarra titulat Entre togues. El treball s'ha gravat durant el judici als líders independentistes. Les imatges arrenquen en els primers moments d'investigació per part de la Fiscalia de l'Audiència Nacional, l'any 2015, i avancen fins al moment actual.