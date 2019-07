El programa del 33 «Per les teulades de les ciutats» explora Buenos Aires

El 33 emetrà a les 22.15 h el tercer episodi de Per les teulades de les ciutats, la sèrie documental d'ARTE G.E.I.E. i Gedeon Programmes que dedica cada episodi a una ciutat diferent i a descobrir la seva gent i la seva cultura des de les teulades de cada ciutat.

En aquest episodi, el programa s'enfila per les teulades de Buenos Aires. La capital de l'Argentina és com una ciutat europea en un país llatinoamericà. Impregnada de diverses cultures, la ciutat portenya és actualment una megalòpoli immensa on els terrats acullen una vida quotidiana i palpable. És plena de terrats que expliquen la ciutat d'ahir, d'avui i de demà.