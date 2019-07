«30 minuts» explora la nova cara de la màfia italiana la Camorra

El programa 30 minuts emet La màfia jove, avui a les 21.55 h. La producció mostra les dificultats de la policia italiana per actuar contra la nova Camorra. La Camorra és una màfia napolitana i una de les organitzacions criminals més grans del món. Arran de les detencions dels seus principals caps a començament de segle, s'ha hagut de renovar i rejovenir. Els nous caps de clan són adolescents que volen agafar les regnes de la màfia. Aquests capos joves són un nou tipus de padrins que no passen dels 30 anys i no respecten cap de les regles i codis de la màfia de sempre. Els joves mafiosos han descavalcat els antics capos i han imposat la seva llei. Els agents d'I Falchi han d'afrontar una violència mai vista abans.

El reportatge visita la presó de Nisida, on una seixantena dels joves mafiosos, menors d'edat, parlen sense embuts de l'admiració que tenen per la barbàrie que es viu als carrers de Nàpols. Aquesta devoció per la violència sense sentit no fa fàcil la seva reinserció.

De fet, la reincidència d'aquests menors delinqüents és de més del 80%. De moment, Itàlia no ha trobat cap fórmula per fer front al fenomen de la màfia jove. Actualment, a Nàpols actuen més de cent clans, el triple que quan va començar el segle, i pràcticament tots estan dirigits per aquests joves capos. Milà és l'altre epicentre de les màfies italianes, tot i que no s'hi vessa sang com a Nàpols.