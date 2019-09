Esports 3 retransmet la Supercopa d'hoquei patins aquest cap de setmana

Una setmana abans de l'inici de l'OK Lliga arriba a Esports 3 el segon títol de la temporada: la Supercopa d'hoquei patins, que enfronta els tres primers classificats del curs passat i l'Igualada, en aquest cas com a equip amfitrió. El Reus Deportiu obrirà la competició avui a les 6, contra el Deportivo Liceo. El duel es podrà seguir íntegrament per esport3.cat, i per Esport3 quan acabi el partit de la Lliga de Campions d'handbol entre el Pick Szeged i el FC Barcelona. A partir de les 8.20, es disputarà la segona semifinal entre l'Igualada Rigat HC i el Barça. La cadena retransmetrà la final demà, a les vuit del vespre. La narració serà de Joan Ferran i els comentaris, del seleccionador català masculí, Jordi Camps, i del femení, Josep Maria Barberà.