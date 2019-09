TVE estrena «Mercado central», la seva nova sèrie per a la sobretaula

La 1 de Televisió Espanyola estrena avui, a partir de les 16.25 h, Mercado central, la seva nova sèrie diària ambientada al cor d'un dels barris més populars de la ciutat de Madrid. Produïda per RTVE, en col·laboració amb Diagonal TV, la sèrie està dirigida per Joan Noguera i té un repartiment coral encapçalat per Antonio Gar-rido, Begoña Maestre, Jesús Olmedo i Lola Marceli. A més, hi haurà una vintena d'actors, com Santiago Molero, Ana Ruiz, Malena Gutiérrez, César Sánchez, Ana Rayo, Paco Ochoa, Miriam Montilla, Marta Poveda, Ettore Colombo o Malena Gutiérrez.

Les relacions laborals, personals i sentimentals de les persones que viuen dels negocis s'entremesclaran contínuament i posaran en perill la continuïtat d'un mercat que lluita per sobreviure i que, ben aviat, es convertirà en lloc de trobada per als espectadors. Els platós, situats a la localitat madrilenya de Boadilla del Monte, recreen, en un total de 1.200 m2, l'interior d'un mercat de proveïments tradicional, el centre neuràlgic de la sèrie.