«30 minuts» analitza els perills que comporta per a la societat l'alcohol

30 minuts (TV3, 22.00 h)analitza els perills que comporta el consum d'alcohol. Les begudes alcohòliques formen part del dia a dia de la nostra societat, un 90% de la població n'ha consumit algun cop, però no hi ha consciència que el consum d'alcohol és un dels principals problemes de salut pública.

L'alcohol és una substància tòxica directament relacionada amb sis tipus de càncer i més de dues-centes malalties. Uns perills que contrasten amb la tolerància que hi ha respecte a l'alcohol.

El reportatge Barra lliure recor-re la Patum, la festa major de Gràcia i el Port Olímpic per mostrar com l'alcohol ocupa els carrers i es permet el botellón. Des del sector de l'alcohol es reconeix que és nociu per a menors d'edat, embarassades i conductors, però creuen que no s'ha de limitar en altres casos. Els reporters comproven en un experiment de la UVic-Universitat Central de Catalunya, a Manresa, com el missatge de consum responsable o moderat que difon la publicitat no serveix per evitar conductes de risc.