La solidaritat torna a acudir en massa a La Marató de TV3

La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio va celebrar ahir la 28a edició, dedicada a la investigació de les malalties rares, amb un alt nivell de participació. En l'edició d'aquest any, que va començar a les 8 del matí a Catalunya Ràdio i a 2/4 de 10 a TV3, els promotors van optar per un canvi de format, ja que el programa tenia quatre platós diferents, localitzats a Reus, Tàrrega, Olot i al barri barceloní del Poblenou.

El principal presentador del programa va ser Quim Masferrer, que va tenir l'ajuda dels periodistes Josep Cuní, Mònica Terribas i Jordi Basté, els copresentadors a Reus, Tàrrega i Olot, respectivament. El programa va disposar d'un autobús que funcionava com a «plató mòbil», amb el qual Masferrer tenia previst recórrer ahir 500 quilòmetres del territori català per anar als diferents platós a conèixer «la gent que fa possible La Marató».

Sota el lema «Minories que fan una majoria», la iniciativa solidària va recaptar diners per finançar projectes de recerca dedicats a lluitar contra les malalties minoritàries. Com en altres edicions, es van presentar casos particulars de persones que pateixen una malaltia rara, i també hi van participar innombrables entitats socials i cíviques que van organitzar activitats per recaptar diners.

A més, també hi va haver càpsules promocionals protagonitzades per famosos com la cantant Rosalía, el motociclista Marc Márquez, la basquetbolista Laia Palau i el futbolista Gerard Piqué, en què animaven a participar i a fer donacions.

La majoria de les aportacions econòmiques es van fer per telèfon i van ser nombroses les persones, anònimes i populars, que es van oferir voluntàriament per atendre les trucades, entre les quals el president Quim Torra i altres membres del Govern.

D'altra banda, Biocat –l'organització creada per la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per impulsar l'ecosistema de la salut i les ciències de la vida– ha fet públic un informe sobre l'estat de la investigació de les malalties rares a Catalunya. Segons aquestes dades, científics i empreses catalanes tenen en marxa actualment unes 300 investigacions sobre malalties rares, i els hospitals de Catalunya participen en 400 assajos clínics per testar nous fàrmacs en pacients d'aquestes patologies minoritàries.