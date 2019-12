«Cachitos de hierro y cromo» no falta a la seva cita de Cap d'Any

La música tornarà a ser aquest nit la gran protagonista a La 2 de Televisió Espanyola amb la ja tradicional emissió de l'especial de Cachitos de hierro y cromo. L'espai conduït per Virginia Díaz celebra l'entrada al 2020 amb una edició especial, que arrencarà a partir de les 23.00 h, i que recupera algunes de les actuacions musicals més cèlebres de l'arxiu de la televisió pública. En aquesta ocasió, la presentadora tindrà la col·laboració de l'actor i humorista Pablo Carbonell.

En la primera part del programa, abans de les campanades, els espectadors podran gaudir de les actuacions d'artistes actuals versionant músics de diferents èpoques. Amaral interpretarà un tema dels setanta de Cecilia, Miss Caffeina homenatjarà Gala i la música disco dels 90, i Rodrigo Cuevas recrearà una actuació dels vuitanta del gran Tino Casal, entre altres col·laboradors com Elefantes o Camela. I a partir de la mitjanit arrencarà una emissió de tres hores plenes de la millor música de tots els temps. Un seguit d'èxits encadenats per gaudir de la primera matinada de l'any 2020 com es mereix. Com és habitual, les actuacions memorables dels artistes de totes les èpoques que han trepitjat els platós de Televisió Espanyola arribaran acompanyades dels clàssics rètols que, amb humor, recorden els vells temps.