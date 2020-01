Les dones només ocupen el 29% dels espais d'opinió als mitjans catalans

El 29% dels articles i intervencions en espais d'opinió dels mitjans catalans són expressats per dones, malgrat representar el 51% de la població. Aquesta és la conclusió de l'informe del col·lectiu #OnSónlesDones, que entre l'octubre i el desembre del 2019 ha analitzat un total de 10.788 articles i intervencions, i n'ha identificant 3.122 amb autoria femenina.

Amb aquestes xifres, el col·lectiu i cinc agrupacions més han presentat una queixa al síndic de greuges, Rafael Ribó, per denunciar la «invisibilització» que pateixen les dones als diaris, televisions i ràdios. Els col·lectius consideren que destinar el 71% dels espais d'opinió als homes suposa una «sobrerepresentació exagerada i injustificada».

L'informe permet documentar, exposar i denunciar que les opinions de les dones són «sistemàticament ignorades, relegades i menystingudes per la majoria dels mitjans a través dels quals la societat s'informa, forma les seves opinions i interpreta el món». En els diaris en paper, el 27% dels articles els van fer dones, en els mitjans digitals el 22%, en les tertúlies radiofòniques el 36%, i en les tertúlies televisives el 41%. A la queixa al síndic de greuges s'hi han sumat l'Associació de Dones Immigrants Subsaharianes, l'Associació Generació Guineocatalana, l'associació intercultural Diàlegs de Dona, Rromane Glasura / Veus Gitanes, i la Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament. Reclamen el compliment de la Llei 17/2015 de la igualtat efectiva de dones i homes, amb dades recollides en diferents informes des del 2016.

L'informe també constata que «impera la blanquitud», amb només el 0,5% de persones racialitzades que apareixen en espais d'opinió. El 99,5% de les intervencions recomptades corresponen a dones blanques. «Aquesta manca de diversitat no representa en absolut la societat catalana i suposa una discriminació múltiple: on són les dones gitanes, afrodescendents, musulmanes, asiàtiques o dones llatinoamericanes no blanques?», denuncia l'informe.

El col·lectiu assegura que cal complir la legislació vigent, que estableix tant la paritat com la diversitat. «Les administracions públiques no han de seguir subvencionant mitjans masclistes i racistes», conclou.