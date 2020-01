David Broncano fa un cameo a la sèrie «Amar es para siempre», d'Antena 3

L'humorista David Broncano, presentador del reeixit format de Movistar + La Resistencia, ha expressat en diverses ocasions la seva admiració per la sèrie Amar es para siempre, que es pot seguir cada dia en la franja de sobretaula d'Antena 3. Tant es així que no va dubtar ni un moment en acceptar la proposta de fer un cameo a la sèrie. Segons ha informat el grup Atresmedia, Broncano ha fet una breu incursió en la ficció al costat dels membres del seu programa Jorge Ponce, Castella i Grison. A més, aquest cameo també ha tingut la col·laboració d'un altre convidat de luxe com és l'actor Fernando Esteso. L'episodi es podrà veure pròximament per Antena 3.