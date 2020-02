Viacom i CBS treballen en una plataforma en 'streaming' per als seus continguts

ViacomCBS, companyia sorgida el 2019 per la fusió de CBS i Viacom, està treballant en la creació d'una plataforma en streaming que posi a disposició dels subscriptors el catàleg de sèries, pel·lícules, programes i esdeveniments esportius que són propietat de les dues empreses. La informació ha estat avançada per la cadena de televisió nord-americana CNBC, segons la qual, la plataforma, per a la que encara no s'ha decidit un nom, oferiria als usuaris tres versions: una opció amb anuncis, una altra sense anuncis i un servei premium.