La sèrie «Vergüenza» explora els límits de l'humor a Movistar +

Movistar + estrenarà avui la tercera temporada de Vergüenza, la comèdia creada per Álvaro Fernández-Armero i Juan Cavestany i protagonitzada per Javier Gutiér-rez i Malena Alterio. La sèrie, guanyadora de quatre Premis Feroz a més del Fotogramas de Plata i el premi de la Unió d'Actors i Actrius per a Malena Alterio, té una nova tanda de sis episodis. Al costat dels protagonistes principals, repeteixen Yannick Nguenkam, Vito Sanz, Miguel Rellán, Lola Casamayor, Enric Benavent, Resu Morales, Pol López, Teresa Costa i Teresa Hurtado de Ory, als quals s'uneixen Maria Hervás i Ana Gracia.

La ficció narra la història de Jesús (Javier Gutiérrez) i Nuria (Malena Alterio), una parella aparentment normal. Ell és fotògraf de noces, batejos i comunions i no és conscient de les situacions incòmodes que acostuma a protagonitzar. En els nous episodis, segons explica la plataforma en un comunicat, es podrà veure com Jesús perd els papers amb Yusuf davant de tot Espanya i el que abans eren petites inconveniències vergonyoses, ara és una ensopegada majúscula que col·loca el protagonista com l'home més odiat d'Espanya. Jesús és, inevitablement, la vergonya nacional. A partir d'aquesta premissa, la trama explorarà els límits de la vergonya amb l'humor que resulta més incòmode.